Rektorski kolegijum i dekani fakulteta Univerziteta u Beogradu izdali saopštenje povodom smrti studentkinje

Rektorski kolegijum i dekani fakulteta Univerziteta u Beogradu izdali su saopštenje povodom smrti studentkinje na Filozofskom fakultetu u Beogradu.

Saopštenje prenosimo u celosti: "Rektorski kolegijum i dekani fakulteta Univerziteta u Beogradu izražavaju duboku tugu zbog tragične smrti studentkinje Milice Živković i upućuju najiskrenije saučešće njenoj porodici, prijateljima, kolegama i nastavnicima. Istovremeno, najoštrije osuđujemo to što su pojedini tabloidni mediji i predstavnici vlasti ovu tragediju pretvorili u povod za besomučnu hajku na dekana Filozofskog fakulteta prof. dr Danijela Sinanija, rektora