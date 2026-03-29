SRCE: Upad u prostorije parlamentarne stranke je akt državnog nasilja i pokušaj da se skrene pažnja sa izbora

Srbija centar (SRCE) najoštrije osuđuje večerašnji brutalni upad pripadnika UKP, na čijem čelu je Marko Kričak, u prostorije Narodnog pokreta Srbije u Beogradu, navodi se u saopštenju te partije, koje prenosimo: To je direktna demonstracija državne represije i nasilja nad parlamentarnom opozicijom na sam izborni dan.

Upad naoružanih jedinica u stranačke prostorije dok se prebrojavaju glasovi građana na lokalnim izborima je akt državnog terora, u koje je pored policije, uključen i deo Tužilaštva. Umesto da hapsi one koji su danima kupovali glasove i ucenjivali birače, režim na ovaj način pokušava i da sabotira prikupljanje dokaza o izbornim krađama. Ovakvi očajnički potezi su jasan signal da je režim izgubio tlo pod nogama i da jedini izlaz vidi u sili i zastrašivanju. Upad u