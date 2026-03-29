Stefan Janjić (SRCE): Vlast sprovodi “makartijevski” lov na veštice, dokaz za to dostavljanje materijala Informeru

Narodni poslanik Stefan Janjić, generalni sekretar Srbija centra (SRCE) ocenio je da jesednica Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo, na temu stanja na univerzitetima, nalik na komisiju američkog senatora Makartija početkom pedesetih godina, koji je “sprovodio lov na veštice”.

Verovatno ćete da prođete kao što je prošao on i njegova komisija, rekao je Janjić, navodeći da je režimski tabloid Informer već objavio naslov koji govori o toj nameri: Ruke su krvave, sramota, odgovorio Đokić o smrti studentkinje, imao je da kaže samo ovo, a onda je priznao kako je zloupotrebio nastradalu. Janjić je “zahvalio” Brnabić što je priznala da je politizovala tragediju u kojoj je stradala studentkinja Filozofskog fakulteta u Beogradu i da je jedini