Golemac oprezan: „Zvezda će nas napasti drugačije – ovo neće biti ista utakmica!“

Novi izazov za tim iz UAE Košarkaši Dubaija ulaze u duel protiv Crvene zvezde u Top 8 fazi ABA lige uz poruku trenera Jurice Golemca da očekuju potpuno drugačiji pristup rivala u odnosu na prethodni međusobni meč.

Tim iz Ujedinjenih Arapskih Emirata nedavno je slavio protiv Zvezde, ali Golemac ističe da okolnosti sada nisu iste i da se očekuje reakcija beogradskog kluba. Prema njegovim rečima, raspored je zgusnut, a svaki meč nosi veliku težinu zbog paralelnog finiša regionalnog i evropskog takmičenja. „Očekujemo drugačiju utakmicu, fizički bolju Zvezdu. Tada smo imali više odmora, sada smo u istom ritmu i sigurno će odgovoriti. Moramo da budemo spremni i da damo maksimum,