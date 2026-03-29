Pretrpeo 50 sila zemljine teže na svom telu prilikom sudara: Poznato u kakvom je stanju vozač Hasa nakon stravičnog incidenta!…

Oli Berman je zadobio samo kontuziju kolena! Trka u Suzuki još jednom je pokazala zašto važi za jednu od najzahtevnijih u kalendaru – ali ovog puta u centru pažnje našao se Oliver Berman, koji je doživeo stravičan udes.

Mladi vozač Hasa, koji je sjajno otvorio sezonu i nagovestio veliki potencijal, neće po dobrom pamtiti ovu trku. U 22. krugu, tokom pokušaja da napadne Franka Kolapinta, napravio je kobnu grešku. U izuzetno uskom delu staze, Berman je zakačio deo asfalta sa slabijim prijanjanjem, izgubio kontrolu nad bolidom i pri ogromnoj brzini zakucao se u zaštitne barijere.