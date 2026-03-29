Hamad pregazio Altmajera! Međedović osvojio čelendžer u Napulju i vraća se u Top 100

Novopazarac Hamad Međedović osvojio je čelendžer turnir u Napulju, pošto je u finalu savladao Nemca Danijela Altmajera rezultatom 6:2, 6:4.

Meč je trajao nešto više od sat i po vremena, a ovom pobedom Međedović je obezbedio povratak među 100 najboljih tenisera sveta. Na poslednjem preseku ATP liste Međedović je zauzimao 115. poziciju, ali će mu titula u Napulju doneti skok od oko 35 mesta, što znači povratak u Top 100 na listi koja će biti objavljena u ponedeljak. Finalni duel obeležila je dominantna igra Međedovića, naročito u prvom setu, u kojem je brzo stekao prednost od dva brejka. Nakon razmene