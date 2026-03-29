ANEM: Fizički napadi na novinare i građane u više mesta tokom izbora, najdrastičnije u selu kod Bora

Novinarski deo Stalne radne grupe za bezbednost novinara (SRG) saopštio je da su danas, tokom lokalnih izbora u 10 gradova i opština, zabeleženi fizički napadi na novinare i građane, a da je najdrastičnije bilo u selu kod Bora, gde su pretučeni novinari Lazar Dinić i Ivan Bjelić, dok je novinarka Zorica Popović dobila dva udarca u stomak.

Tom prilikom napadnuto je i nekoliko studenata, navodi u saopštenju Asocijacija slobodnih i nezavisnih medija (ANEM), dodajući da je napad na novinare prijavljen kontakt tačkama u policiji i tužilaštvu u Boru. Predstavnici novinarskih i medijskih udruženja iz Stalne radne grupe za bezbednost novinara (SRG) evidentirali su od jutros više slučajeva ugrožavanja bezbednosti predstavnika medija i ometanja u novinarskom poslu. Miroslav Pantović iz nezavisne produkcije