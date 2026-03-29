BLOG UŽIVO: Eskalacija na Bliskom istoku: IRGC napao fabrike u UAE i Bahreinu, Pentagon sprema kopnenu operaciju

Iranska revolucionarna garda saopštila je da je proširila krug meta na ekonomske ciljeve u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Bahrein, opravdavajući to njihovom povezanošću sa američkom vojskom. Dok Iran drži pod kontrolom Ormuski moreuz, dogovor sa Pakistanom o propuštanju 20 brodova ukazuje na pokušaj Irana da zadrži saveznike ili neutralne partnere, dok istovremeno koristi moreuz kao sredstvo pritiska na Zapad. Pretnje upućene univerzitetima kao "legitimnim metama" predstavljaju opasan presedan i ukazuju

Turska je upozorila Sjedinjene Države, Irak i kurdske snage da će preduzeti vojnu akciju ako kurdske organizacije budu uključene u operacije protiv Irana. Prema informacijama koje je Turska dobila, početkom napada na Iran, Izrael je počeo da pokušava da pregovara sa Radničkom partijom Kurdistana (PKK) i njenim iranskim krilom, PJAK, koje su u Ankari označene kao terorističke grupe, o njihovom učešću u borbama kao kopnenim posredničkim snagama, prenosi info-portal