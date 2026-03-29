BLOG UŽIVO: Izrael produbljuje operacije u Libanu, Iran napada baze i industriju, Arapska liga traži prekid udara
Insajder pre 16 minuta
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu naložio je proširenje bezbednosne zone na jugu Libana, naglašavajući da Izrael deluje „duboko na neprijateljskoj teritoriji“, dok se istovremeno nastavljaju iranski napadi na američke i regionalne ciljeve, uključujući vojni kamp u Kuvajtu i bazu u Jordanu. Iranske rakete pogodile su hemijsko postrojenje kod Beršebe, izazvale požar i povredile više osoba, dok su istovremeno američko-izraelski udari, prema navodima iranskih medija, ponovo pogodili univerzitet u Isfahanu.
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je danas da je naložio dodatno proširenje bezbednosne zone na jugu Libana, naglasivši da je Izrael stvorio "tri bezbednosne zone duboko na neprijateljskoj teritoriji" u sukobima sa libanskim Hezbolahom, palestinskim Hamasom i Iranom. Netanjahu je saopštio da je izdao naređenje vojsci da proširi postojeću bezbednosnu tampon-zonu na jugu Libana kako bi se definitivno osujetila pretnja Hezbolaha invazijom i antitenkovska