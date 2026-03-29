Požar progutao klub u nemačkom gradu Kelu, nema teže povređenih

U diskoteci "Kiss klub" u nemačkom gradu Kelu u pokrajini Baden-Virtemberg, tokom protekle noći izbio je požar koji je zahvatio celu zgradu, u trenutku kada je u njoj bilo oko 750 osoba, saopštila je lokalna policija.

"Požar, koji je izbio u plesnom klubu oko 3.45 sati ujutru, sada se proširio na celu zgradu. Prema početnim informacijama operatera, u trenutku kada je požar izbio, u zgradi se nalazilo oko 750 ljudi", navodi se u saopštenju policije, koje prenosi Bild. Uzrok požara još nije poznat. Većina učesnika žurke u diskoteci napustila je zgradu koju je zahvatio požar do dolaska vatrogasne službe. Za sada nema izveštaja o ozbiljnim povredama a tri osobe su zatražile