Putevi Srbije: „Do pet centimetara snega na pojedinim putevima, potrebna oprezna vožnja“

Putevi Srbije saopštili su danas da na saobraćajnicama u više mesta ima do pet centimetara snega i apelovali na vozače da budu oprezni.

U saopštenju piše da na putevima prvog prioriteta održavanja, do pet centimetara snega ima na deonicama Ivanjica - Javor, Šabac - Koceljeva - Valjevo - Podbukovi, Mionica - Brežđe - Divčibare - Kaona, Prijepolje - Manastir Mileševa i Jelova Gora - Užice. Dodaje se, u izveštaju u 17.04 o stanju na putevima i da su na tim deonicama kolovozi vlažni. Na ostalim putevima prvog prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom