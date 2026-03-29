Raša Nedeljkov o napadu u Boru: Grupa je izašla iz prostorija PIO Fonda i pored upozorenja policije napala studente i našeg advokata

„Naš posmatrač i advokat je napadnut u trenutku kada je svedočio incidentu fizičkom obračunu jedne velike grupe napadača koji su izašli iz PIO Fonda i koji su nasrnuli na nekoliko momaka, pripadnika moblinog tima studenata“, naveo je za Insajder Raša Nedeljkov, programski direktor organizacije Crta govoreći o nasilnom incidentu u Boru.

Kako je istakao, advokat organizacije CRTA je prišao policajcu koji je pokušavao da zaustavi incident, čak i pod pretnjom upotrebe službenog oružja. „Međutim, ti napadači iz PIO fonda su se oglušili na to i fizički su napali grupu. Našeg advokata su više puta udarili u predelu lica i naneli mu povrede. On je trenutno zajedno sa drugim povređenima u bolnici u Boru, gde se obavljaju pregledi i dokumentuju povrede“, kaže Nedeljkov. On ističe da sa sigurnošću može da