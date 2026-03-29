Više od pola miliona jaja iz Srbije uništeno u Severnoj Makedoniji, saopštila Agencija za hranu i veterinu

Agencija za hranu i veterinu (AHV) Severne Makedonije je danas saopštila da je uništeno 572.000 neobeleženih svežih jaja uvezenih iz Srbije.

Na skopskoj deponiji "Drisla" su uništenje dve pošiljke od 40 tona jaja - jedna od 270.000 komada, a druga od 302.400. Jaja su prošle sedmice zaplenjena na Graničnom prelazu sa Srbijom "Tabanovce" i utvrđeno je da su uvoznici nameravali da ih naknadno obeleže kao makedonska i prodaju. Zaplena je izvedena na osnovu višemesečnog praćenja aktivnosti domaćih uvoznika i izvoznika jaja. Sprečena je ozbiljna prevara i potencijalni rizik za potrošače, a jaja su