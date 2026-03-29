Balkanci napravili čudo u Americi: Peđa blista od ponosa, fantastični Andrej Stojaković odveo Ilinois na Fajnal for NCAA lige! (video)

Pravu senzaciju napravio je Ilinois u završnici NCAA lige.

Univerzitet za koji nastupa veliki broj momaka sa Balkana izborio je plasman na Fajnal for Matovskog ludila, pošto je posle preokreta savladao ekipu Ajove u Hjustonu rezultatom 71:59. Ilinois će tako prvi put od 2005. godine igrati na Fajnal foru ovog takmičenja. Jedan od junaka velikog trijumfa bio je Andrej Stojaković, sin legendarnog srpskog košakraša Predraga Peđe Stojakovića. Andrej je ubacio 17 poena uz šut iz igre 7/9, a zabeležio je i pet skokova na ovom