Golemac oprezan pred derbi u Areni: Očekujemo fizički jaču Crvenu zvezdu...

Jurica Golemac zna da je ekipa prethodni put ubedljivo slavila protiv crveno-belih, ali smatra da će ovaj duel biti potpuno drugačiji. "Ovaj drugi krug ABA lige, paralelno sa završnicom Evrolige je mnogo težak, neće biti lakih mečeva.

Prethodni put smo imali više odmora nego oni, ali sada očekujemo fizički jaču Crvenu zvezdu. Igraju dobro, nema previše nepoznanica, moraćemo da odigramo muški. Ovo je četvrti međusobni duel i očekujem dobar meč", rekao je Golemac za "Meridian sport". Zna šta je najveća snaga Zvezde. "Ne može se izdvojiti samo jedna stvar, oni imaju sjajne individualce. Kao i kod nas, bitno je ko bude u kakvom stanju i ko bude imao više inspiracije. Pokriveni su na svim pozicijama,