Horor kod Grčke, 22 migranta umrla u čamcu: Krijumčari bacali tela u more

Horor kod Grčke, 22 migranta umrla u čamcu: Krijumčari bacali tela u more

Kod obale Grčke, nakon što su šest dana proveli na moru u gumenom čamcu, umrla su 22 migranta, saopštila je grčka obalska straža.

Fronteks je spasao 26 osoba kod ostrva Krit. "Tokom puta, putnici u gumenom čamcu su izgubili orijentaciju i ostali na moru šest dana bez vode i hrane", navodi se u saopštenju, prenosi Rojters. Spaseni migranti rekli su vlastima da su 22 osobe preminule dok su bili na moru, a tela su bačena u more po naređenju jednog od krijumčara, dodaje se u saopštenju. Ljudi sa Bliskog istoka, Afrike i Azije često preko Grčke pokušavaju da se dokopaju Evrope. Budući da dolaze
Horor kod Grčke, 22 migranta umrla u čamcu: Krijumčari bacali tela u more

Horor kod Grčke, 22 migranta umrla u čamcu: Krijumčari bacali tela u more

Kurir pre 17 minuta
