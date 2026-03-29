Iran se ruga oborenom avaksu! "Šta kažete, samo malo je oštećen?" Galibaf okačio fotografiju prepolovljenog američkog aviona! (foto/video)

Pregovori između Irana i SAD biće održani u Pakistanu u „narednim danima", izjavio je pakistanski ministar spoljnih poslova.

Išak Dar nije precizirao da li će razgovori biti direktni ili indirektni, a za sada nema neposredne potvrde iz SAD ili Irana. On je rekao da je Pakistan „veoma srećan što su i Iran i SAD izrazili poverenje u posredovanje Pakistana" u ovim pregovorima. Darove primedbe dolaze nakon što je Pakistan u nedelju bio domaćin razgovora sa Turskom, Egiptom i Saudijskom Arabijom u sklopu svojih napora da posreduje u okončanju rata u Iranu.