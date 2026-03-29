Ludnica u Japanu - Mercedes opet slavio! Čudesni Kimi ponovo oduševio svet!

Vozač Mercedesa, Andrea Kimi Antoneli, pobedio je na trci Formule 1 za Veliku nagradu Japana.

Ovaj 19-godišnji Italijan je na stazi "Suzuka" zabeležio drugi trijumf u karijeri, ujedno drugi uzastopni, a preuzimanjem vodeće pozicije u generalnom plasmanu postao je najmlađi vozač u istoriji kojem je to uspelo. Drugo mesto u 40. jubilarnoj trci za Veliku nagradu Japana (36. koja je vožena na "Suzuki") zauzeo je vozač Meklarena Oskar Pjastri, dok se na poslednje mesto pobedničkog podijuma popeo vozač Ferarija Šarl Lekler. Četvrti je kroz cilj prošao Džordž