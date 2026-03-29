"Moramo ozbiljno da pristupimo utakmici", Arijan Lakić poziva na oprez pred meč sa Bosnom!

Košarkaši Partizana će sutra dočekati Bosnu u petom kolu TOP 8 faze regionalne ABA lige.

Komentar pred sutrašnkju utakmicu je izneo igrač Partizana Arijan Lakić, koji je naglasio da prethodna ubedljiva pobeda od +40 poena ne sme da zavara ekipu. "Moramo ozbiljno da pristupimo utakmici. I oni imaju istoriju kao i mi, sigurno će biti motivisani", rekao je Lakić, dodajući da ekipa jedva čeka podršku navijača u sutrašnjem meču.