"Nije dovoljno što smo samo došli ovde!" Brutalna poruka Andreja Stojakovića posle istorijskog uspeha Ilinoisa (video)

Pravu senzaciju napravio je Ilinois u završnici NCAA lige i plasirao se na fajnal-for Martovskog ludila prvi put još od 2005. godine.

Univerzitet za koji nastupa veliki broj momaka sa Balkana pobedio je posle preokreta ekipu Ajove u Hjustonu rezultatom 71:59, a jedan od najzaslužnijih za trijumf bio je Andrej Stojaković. Sin legendarnog srpskog košakraša Predraga Peđe Stojakovića ubacio je 17 poena uz šut iz igre 7/9, a zabeležio je i pet skokova na ovom meču. Po završetku utakmice otkrio je kako on i saigrači nemaju nameru da se ovde zaustave! - Ne želim da bilo ko misli da smo nešto uradili.