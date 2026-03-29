Pakleni noćni okršaj iznad Krima i Odese: Rusija lansirala 273 drona, Ukrajina se lavovski branila!

Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo je tokom prethodne noći prijavilo 273 ruska jurišna drona, od kojih su 252 oborena, saopštila je vojska na društvenim mrežama.

Rusija je lansirala 273 jurišna drona - Šahid, Gerbera, Italmas i druge tipove sa svoje teritorije i anektiranog poluostrva Krim na ukrajinsko područje Odese, navela je ukrajinska vojska na Telegramu. Dodala je da su 252 neprijateljska drona oborena ili neutralisana protivvazdušnom odbranom. - Napadi 21 jurišnog drona zabeleženi su na 18 lokacija, kao i ostaci oborenih dronova na devet lokacija - navodi se u saopštenju.