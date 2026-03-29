Policijska akcija "Empact" u zapadnoj Crnoj Gori: Oduzeto oružje i droga, više lica pod krivičnim i prekršajnim prijavama

Službenici Regionalnog centra bezbednosti „Zapad“ su u sklopu međunarodne policijske akcije „Empact“ izvršili pretrese stanova, kuća i drugih prostorija na više lokacija, tokom kojih su na tri lokacije u tri grada pronađeni oružje i municija.

Pronašli su i oduzeli tri komada vatrenog oružja – pištolj i dve puške, deset komada municije, dva okvira i oko 30 grama marihuane. Službenici Odeljenja bezbednosti Nikšić su, postupajući shodno iniciranoj i pribavljenoj naredbi od strane istražnog sudije Osnovnog suda u Nikšiću, izvršili pretres stana i drugih prostorija koje koristi I.B (58) iz Nikšića, pri čemu su pronađeni i oduzeti pištolj marke „Glock“, cal. 9mm, dva okvira i 10 komada municije odgovarajućeg