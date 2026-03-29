BLOG Uživo: Lokalni izbori u 10 opština

U deset opština: Lučanima, Kuli, Smederevskoj Palanci, Aranđelovcu, Bajinoj Bašti, Boru, Majdanpeku, Kladovu, Knjaževcu i Sevojnu, danas se odlučuje ko će naredne četiri godine upravljati lokalnim skupštinama. Mašina prati izbore u svih deset mesta. Pratite Mašinu.

Naši reporteri se nalaze u svih deset mesta u kojima se danas održavaju izbori. Pratite Mašinu za najnovije informacije na blogu uživo i društvenim mrežama. U Aranđelovcu je priveden muškarac navodno zbog bušenja guma na automobilima. Policija prisutna ali nema legitimisanja osoba u prostorijama koje građani prijavljuju. Policija nije reagovala na incidente u Bajinoj Bašti kada je došlo do tuče a kada su napadnuti građani i novinari. Tokom ovog meteža mnogi su