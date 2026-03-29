Lazar Dinić pretučen u Boru, hapšenja u Smederevskoj Palanci i zbog napada na Novosađanina

Novinar Lazar Dinić pretučen je danas u Boru, gde su u toku redovni lokalni izbori, rekao je agenciji Beta advokat Nezavisnog društva novinara Vojvodine Veljko Milić. – Lazar mi se javio i ispričao mi da su ga pretukli, da je sav krvav i da čeka da dođe hitna pomoć – rekao je Milić.

Dodao je da mu se novinar javio sa tuđeg telefona, "jer su mu batinaši oteli njegov telefon", prenosi N1. Podsetimo, ranije danas priveden je i novinar Ivan Bjelić, ali povod nije poznat. Studenti u blokadi objavili su i da je, u blizini biračkog mesta 34 u Boru, došlo je do napada sekirom na novinarsku ekipu među kojima su i studenti. Prema njihovim navodima "napudniti su sekirom, telefoni su im polomljeni, a kamere oduzete, neki od njih su prilikom napada oboreni