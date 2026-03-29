"Gde je ona gospođa, da joj ja kažem": Arina Sabalenka izgubila živce zbog Amerikanke

Najbolja teniserka sveta Arina Sabalenka osvojila je turnir u Majamiju pošto je u finalu pobedila domaću takmičarku Koko Gof (6:2, 4:6, 6:3), kojoj je ovo inače bio prvi poraz u finalima na betonu.

Gledali smo sjajan tenis, više od dva sata su se njih dve borile za trofej, a bilo je tu i neprijatnih scena. Između ostalog, navijači Koko Gof su pokušavali da izbace Arinu Sabalenku iz takta, u čemu su jednom i uspeli. Kada je izgubila poen, Arina Sabalenka je burno reagovala i smatrala je da je za to kriva jedna starija gospođa koja je navijala protiv nje, tako da je Beloruskinja "podivljala". Opsovala je naglas i zbog toga se pokajala, tako da kada je uzela