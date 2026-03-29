Vučić proglasio pobedu u Lučanima – lista oko SNS osvojila 63,8 odsto glasova

LUČANI – Srpska napredna stranka proglasila je pobedu na lokalnim izborima u Lučanima.

Prema podacima te stranke na osnovu obrađenog materijala sa 98 odsto biračkih mesta, lista “Aleksandar Vučić – Lučani, naša porodica“ osvojila je 63,8 odsto glasova. Na drugom mestu je lista “Zvuk pravde – Zajedno za studente“ sa oko 33 odsto glasova. Ostale liste nisu prešle cenzus. Ukoliko ovakvi rezultati budu zvanično potvrđeni, koalicija oko SNS imaće 24, a studentska lista 11 odbornika u Skupštini opštine Lučani. Ove rezultate potvrdio je i predsednik Srbije