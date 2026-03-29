Advokat napadnutog novinara: Došli smo do nekoliko snimaka, Darka je napalo više lica

Rade Đurić, advokat novinara Darka Gligorijevića sa portala Zumer, koji je jutros napadnut u Bajinoj Bašti, u razgovoru za N1 potvrdio je da je Darko bio u policiji i Hitnoj pomoći i da je sada dobro.

Kako je Đurić naveo, u međuvremenu su došli do snimaka na kojima se vidi da Darka nije napao samo jedan od muškaraca u crnom, već da ih je bilo više. “U međuvremenu smo došli u posed više snimaka i videli smo kako je brutalno udaran po glavi od strane više lica, iako je u prvi mah delovalo kao da se radi o jednoj osobi. Tu se nalazila grupa od četiri do pet novinara koji su bili tu povodom informacije da se na toj lokaciji nalaze maskirana lica koja nešto