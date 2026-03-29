AMSS: Otežani uslovi vožnje, vlažni kolovozi, očekuje se pojačan saobraćaj popodne

Veći broj vozila i pojačan intenzitet saobraćaja na najvažnijim putnim pravcima očekuje se danas u popodnevnim satima, pre svega na prilazima gradskim sredinama, a vozače očekuju otežani uslovi za vožnju usled promenljivih vremenskih prilika i vlažnih kolovoza, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

AMSS savetuje dodatan oprez i prilagođavanje brzine kretanja uslovima na putu, Zbog najavljenih obilnijih padavina, vozačima se savetuje oprez zbog mogućeg zadržavanja vode na kolovozu, smanjene vidljivosti i dužeg zaustavnog puta. Vlažnih kolovoza i snega mestimično u raskvašenom stanju do pet centimetara ima na teritoriji Čačka, Ivanjice, Novog Pazara, Užica, Valjeva. Nema zadržavanja vozila na naplatnim stanicama ni na putničkim terminalima graničnih prelaza.