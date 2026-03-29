Institut za istraživanje korupcije Kareja: Povećan rizik od političkog nasilja tokom današnjih izbora

Institut za istraživanje korupcije Kareja upozorio je da nalazi njegovog monitoringa, kao i obrasci zabeleženi u prethodnom periodu, ukazuju na povećan rizik od političkog nasilja u deset opština u kojima se danas održavaju lokalni izbori. "Na osnovu analize dosadašnjih događaja, ocenjujemo da postoji rizik od incidenata manjeg obima tokom izbornog dana, kao i mogućnost njihove eskalacije nakon objavljivanja rezultata izbora", navedeno je u saopštenju. Kako je