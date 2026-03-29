Na današnji dan, 29. mart: Osnovano "Sterijino pozorje", preminuo Karl Orf...

Na današnji dan dogodilo se: 1461. U najkrvavijoj bici Rata dveju ruža u Engleskoj, oko 36.000 vojnika pod zastavom dinastije Jork porazilo je kod Toutona, blizu Jorka snage od oko 40.000 vojnika dinastije Lankaster, osiguravši time engleski presto Edvardu IV. 1772. Umro je švedski filozof i prirodnjak Emanuel Svedenborg, autor mističko - teozofskog učenja o prirodi. Posle njegove smrti pojavila su se "Društva svedenborgista", iz kojih je nastala Crkva Novog