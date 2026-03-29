Studenti u blokadi: Novinarska ekipa i studenti napadnuti sekirom u Boru, ima povređenih

Kako navode studenti u blokadi, u blizini biračkog mesta 34 u Boru došlo je do napada sekirom na novinarsku ekipu među kojima su i studenti.

Prema navodima studenata u blokadi "napadnuti su sekirom, telefoni su im polomljeni, a kamere oduzete, neki od njih su prilikom napada oboreni na pod". "Zbog povreda koje su zadobili više njih se trenutno nalazi u hitnoj. Na snimku sa lica mesta se jasno vidi da su batinaši izašli iz crnog automobila marke Audi sa pančevačkim tablicama", naveli su studenti. Kako javlja reporterka Nove, napadnuti su opozicionik odbornik u prošlom sazivu Aleksandar Kulić, student