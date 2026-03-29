Studenti u blokadi: Novinarska ekipa i studenti napadnuti sekirom u Boru, ima povređenih

Studenti u blokadi: Novinarska ekipa i studenti napadnuti sekirom u Boru, ima povređenih

Kako navode studenti u blokadi, u blizini biračkog mesta 34 u Boru došlo je do napada sekirom na novinarsku ekipu među kojima su i studenti.

Prema navodima studenata u blokadi "napadnuti su sekirom, telefoni su im polomljeni, a kamere oduzete, neki od njih su prilikom napada oboreni na pod". "Zbog povreda koje su zadobili više njih se trenutno nalazi u hitnoj. Na snimku sa lica mesta se jasno vidi da su batinaši izašli iz crnog automobila marke Audi sa pančevačkim tablicama", naveli su studenti. Kako javlja reporterka Nove, napadnuti su opozicionik odbornik u prošlom sazivu Aleksandar Kulić, student
BLOG Uživo: Lokalni izbori u 10 opština

BLOG Uživo: Lokalni izbori u 10 opština

(VIDEO) Maskirani naoružani muškarci u Kuli tukli građane: Sakrili se u zgradu na stadionu, policija ih čuva od besnog naroda…

(VIDEO) Maskirani naoružani muškarci u Kuli tukli građane: Sakrili se u zgradu na stadionu, policija ih čuva od besnog naroda

(BLOG) U više mesta zabeleženi incidenti i nepravilnosti: Tuče, napad sekirom u Boru, izbušene gume, optužbe o kupovini…

(BLOG) U više mesta zabeleženi incidenti i nepravilnosti: Tuče, napad sekirom u Boru, izbušene gume, optužbe o kupovini glasova...

Lokalni izbori u 10 opština i gradova

Lokalni izbori u 10 opština i gradova

Privedeno 5 osoba, sumnja se da su napali aktivistu SNS u selu Ratari, u automobilu pronađena 2 metka, 5 biber sprejeva…

Privedeno 5 osoba, sumnja se da su napali aktivistu SNS u selu Ratari, u automobilu pronađena 2 metka, 5 biber sprejeva... (foto)

(Foto) Presek izlaznosti do 16 časova: U Sevojnu glasalo više od 65 odsto, u Aranđelovcu 58, evo kako je u ostalim mestima

(Foto) Presek izlaznosti do 16 časova: U Sevojnu glasalo više od 65 odsto, u Aranđelovcu 58, evo kako je u ostalim mestima

Opsadno stanje i tuča u Kuli: Veliki broj policajaca, opozicija se okupila ispred više objekata, fizički sukobi kod stadiona…

Opsadno stanje i tuča u Kuli: Veliki broj policajaca, opozicija se okupila ispred više objekata, fizički sukobi kod stadiona (foto)

Studenti u blokadi: Novinarska ekipa i studenti napadnuti sekirom u Boru, ima povređenih

Studenti u blokadi: Novinarska ekipa i studenti napadnuti sekirom u Boru, ima povređenih

BLOG Uživo: Lokalni izbori u 10 opština

BLOG Uživo: Lokalni izbori u 10 opština

(VIDEO) Maskirani naoružani muškarci u Kuli tukli građane: Sakrili se u zgradu na stadionu, policija ih čuva od besnog naroda…

(VIDEO) Maskirani naoružani muškarci u Kuli tukli građane: Sakrili se u zgradu na stadionu, policija ih čuva od besnog naroda

(BLOG) U više mesta zabeleženi incidenti i nepravilnosti: Tuče, napad sekirom u Boru, izbušene gume, optužbe o kupovini…

(BLOG) U više mesta zabeleženi incidenti i nepravilnosti: Tuče, napad sekirom u Boru, izbušene gume, optužbe o kupovini glasova...

Lokalni izbori u 10 opština i gradova

Lokalni izbori u 10 opština i gradova

