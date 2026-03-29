U Pakistanu održan regionalni sastanak posvećen Iranu

Pakistan je danas bio domaćin razgovora u kojem su učestvovali i predstavnici Turske, Egipta i Saudijske Arabije, o okončanju rata u Iranu, a početni razgovori su bili fokusirani na predloge za ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, prenela je britanska agencija Rojters (Reuters) na svom sajtu.

Ministri spoljnih poslova tri regionalne sile sastali su se u Islamabadu, u momentu u kojem je Iran upozorio Sjedinjene Američke Države (SAD) da ne pokreću kopnenu ofanzivu, a globalne cene nafte porasle. Predstavnici zemalja okupljenjih u Pakistanu podneli su Vašingtonu predloge u vezi sa pomorskim saobraćajem i ponovnim otvaranjem Ormuskog moreuza, rekli su za Rojters izvori bliski razgovorima. Oko 20 odsto globalnih zaliha nafte i tečnog prirodnog gasa ranije