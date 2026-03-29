Obilne padavine i porast vodostaja u Srbiji uz hladno i oblačno vreme

Naslovi.ai pre 14 minuta

Snažan ciklon donosi obilne padavine, porast vodostaja reka i hladno vreme sa snegom na planinama, uz upozorenja RHMZ.

Srbija je pogođena snažnim ciklonom koji donosi obilne padavine, sa količinama kiše koje su u nekim delovima dostigle i dvomesečni prosek. Na planinama je palo 30-40 cm snega, dok su temperature niske, između 2 i 14 stepeni. Prognoze najavljuju postepeni porast temperatura od 6. aprila. Telegraf Telegraf Vreme

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenja o porastu vodostaja na rekama Jadar, Kolubara, Zapadna Morava i Sava, sa mogućnošću dostizanja upozoravajućih nivoa i aktiviranja redovne odbrane od poplava, naročito kod Šapca. Padavine će slabiti tokom dana, ali će vetar biti jak i severni ili severozapadni. N1 Info RTV Moj Novi Sad RTS

Vremenska situacija je oblačna i hladna sa mestimičnom kišom u nižim predelima i snegom na planinama. Najviše padavina očekuje se na severu, severozapadu i zapadu Srbije, dok će na jugu biti razvedravanja. Vetar će biti slab do jak, severni i severozapadni. Nova N1 Info Euronews Glas Zaječara