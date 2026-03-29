Kreni-Promeni: Uhapšen naš posmatrač u Aranđelovcu nakon optužbi tabloida da je napao aktivistkinje SNS-a

Policija je u Aranđelovcu uhapsila Ivana Filipovića, člana posmatračke misije pokreta Kreni-Promeni, nakon što su ga pojedini tabloidi optužili da je napao aktivistkinje Srpske napredne stranke (SNS).

Iz ovog pokreta naveli su da su optužbe neosnovane i da Filipović nije imao nikakav kontakt sa aktivistkinjama SNS-a, što, kako navode, potvrđuje i snimak koji su objavili. „Režimski tabloidi su plasirali lažnu vest da je naš posmatrač Ivan Filipović napao aktivistkinje SNS-a, iako video snimak jasno pokazuje da im nije prišao ni blizu“, saopštio je pokret Kreni-Promeni. Iz pokreta ocenjuju da je hapšenje njihovog posmatrača posledica „medijskog linča“ koji vlast