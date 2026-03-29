Nedeljkov (CRTA): Naš posmatrač i advokat povređen u sukobu u Boru

Programski direktor Crte Raša Nedeljkov izneo je nove detalje o tuči koja se dogodila danas u Boru tokom lokalnih izbora, navodeći i da je jedan posmatrač ove misije povređen u tom sukobu, piše N1. „Najmanje možemo da pričamo o izlaznosti, to mi je poslednje na pameti.

Naš posmatrač i advokat je svedočio napadu veće grupe kriminalaca nad nekoliko momaka. Prišao je policajcu koji je bio uniformisan, identifikvao se kao advokat i posmatrač, zadobio povrede u glavu i oduzet mu je telefon“, kazao je Nedeljkov. Kaže da mobilni tim studenata nije pravio incidente, koliko su posmatrači Crte da utvrde. „Policajac je čak pretio korišćenjem službenog oružja da bi sprečio incident, da su napadači rekli “baš nas briga“, čak su i opsovali i