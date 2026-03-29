Oblačno i hladno, mestimično s kišom: Temperatura do 14 stepeni
Newsmax Balkans pre 29 minuta
U Srbiji oblačno i hladno, mestimično sa kišom, a na planinama sa snegom, dok će najniža temperatura biti od dva do sedam, a najviša od sedam do 14 stepeni.
Više padavina očekuje se ujutro i pre podne na severozapadu i zapadu zemlje. Duvaće slab i umeren, u Vojvodini, zapadnoj, centralnoj i istočnoj Srbiji povremeno i jak, severni i severozapadni vetar, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu će biti oblačno i hladno, povremeno sa kišom. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura u glavnom gradu iznosiće oko pet, a najviša oko devet stepeni. Prema prognozi za narednih sedam dana, do