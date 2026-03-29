Lokalni izbori 2026: Glasanje u 10 mesta – podrhtavanje tla ili stanje redovno

Iako se uveliko posmatraju kao seizmograf političkih potresa u zemlji, današnji lokalni izbori trebalo bi da daju nedvosmislen odgovor na samo jedno pitanje - ko će u sledeće četiri godine voditi lokalne samouprave u jednom gradu i devet opština.

To ne znači da se podrhtavanja političkog tla ne očekuju, jer su izlasci na birališta tokom 2025. godine pokazali da izborna borba na lokalu može da postane neizvesna. Vladajuća koalicija oko Srpske napredne stranke (SNS) odnosila je mahom ubedljive pobede do 2024 godine. Međutim, od pada nastrešnice u Novom Sadu 1. novembra i uključivanja studenata u antivladine proteste, podrška SNS-u i partnerima se smanjivala, pokazali su rezultati lokalnih izbora 2025.