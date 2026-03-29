MUP: Intervencije širom Srbije zbog nevremena, otklanjaju se posledice

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Srbije saopštilo je danas da su pripadnici Sektora za vanredne situacije u protekla 24 časa bili angažovani na otklanjanju posledica nepovoljnih vremenskih uslova na teritoriji Šumadijskog, Mačvanskog i Zlatiborskog upravnog okruga, a sve raspoložive snage su i dalje u punoj pripravnosti.

Prema navodima MUP, usled intenzivnih padavina i porasta vodostaja, u pojedinim delovima zemlje zabeležena su manja lokalna izlivanja vodotokova, kao i pojedinačni, kratkotrajni poremećaji u snabdevanju električnom energijom, na čijem otklanjanju nadležne službe intenzivno rade, dok je situacija stabilna i pod kontrolom. Pripadnici Sektora za vanredne situacije intervenisali su na uklanjanju palih stabala na teritoriji Kragujevca, Šapca i Užica, kao i na