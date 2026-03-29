uživo Lokalni izbori u Srbiji: Otvorena birališta u svih deset opština i gradova, pristižu prvi podaci o izlaznosti

Danas se održavaju lokalni izbori u deset gradova i opština - Boru, Aranđelovcu, Bajinoj Bašti, Kladovu, Knjaževcu, Kuli, Lučanima, Majdanpeku, Smederevskoj Palanci i Sevojnu.

Ukupno 247.985 građana ima pravo izbora između proglašenih lista, koje su formirale lokalne vladajuće stranke, ali i opozicija, studenti i grupe građana. U svim mestima ukupno je proglašeno 50 lista. U svakom od njih, vladajuća koalicija je pod istim nazivom dok studentske, opozicione i građanske liste, bilo da nastupaju zajedno ili odvojeno, nose različite nazive. Biračka mesta otvorena su jutros u sedam časova, a zatvorena će biti u večeras u 20. Današnje lokalne