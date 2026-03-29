Vašington post: Pentagon se sprema za višenedeljne kopnene operacije u Iranu

Američki list Vašington post, pozivajući se na zvaničnike, javlja da se Pentagon priprema za višenedeljne kopnene operacije u Iranu, kao i da je neizvesno da li će predsednik države Donald Tramp odobriti planove za raspoređivanje kopnenih trupa.

Kako izveštava list, planovi ukazuju da ovakve kopnene operacije ne bi predstavljale invaziju već bi ih činili upadi snaga za specijalne operacije i konvencionalne pešadijske trupe, prenosi danas Bi-Bi-Si (BBC). Veruje se da Amerikanci imaju više od 4.000 marinaca na brodovima koji su krenuli ka Zalivu, padobranci iz 82. divizije su u pripravnosti i razgovaraju o dodatnim pojačanjima. Odvojeno od toga juče je Američka centralna komanda objavila da je ratni brod USS