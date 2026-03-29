Više od pola miliona jaja iz Srbije uništeno u Severnoj Makedoniji

Agencija za hranu i veterinu (AHV) Severne Makedonije je danas saopštila da je uništeno 572.000 neobeleženih svežih jaja uvezenih iz Srbije, javlja Beta.

Na skopskoj deponiji „Drisla“ su uništenje dve pošiljke od 40 tona jaja – jedna od 270.000 komada, a druga od 302.400. Jaja su prošle sedmice zaplenjena na Graničnom prelazu sa Srbijom „Tabanovce“ i utvrđeno je da su uvoznici nameravali da ih naknadno obeleže kao makedonska i prodaju. Zaplena je izvedena na osnovu višemesečnog praćenja aktivnosti domaćih uvoznika i izvoznika jaja. Sprečena je ozbiljna prevara i potencijalni rizik za potrošače, a jaja su