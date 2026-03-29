Dejan Vuk Stanković najavio novi inspekcijski nadzor na Filozofskom fakultetu: "U neohlađenim studentskim glavama tinja ideja o novim blokadama"

Ministar prosvete Srbije Dejan Vuk Stanković ocenio je danas da je, posle tragedije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, stanje zabrinjavajuće i da je to poslednja opomena da se uvede režim normalnog funkcionisanja visokoškolskih ustanova, u kojima se, kako je ocenio, mogu ponoviti blokade.

"Uveli smo funkcionalnu normalnost na fakultetima, održavaju se predavanja, vežbe, konsultacije i ispitni rokovi, ali još uvek u nekim neohlađenim glavama tinja ideja da se može obnoviti tzv. duh pobune i ponovo krenuti u blokade", ocenio je ministar u programu Radio-televizije Srbije, u kojem je optužio rektora Univerziteta u Beogradu Vladana Đokića da je ugrozio autonomiju te visokoškolske ustanove konvertujući je u svoje pravo da se bavi politikom. Povodom