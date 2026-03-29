Protesti protiv Trampa zahvatili svih 50 država: Milioni ljudi na ulicama

Masovni protesti protiv američkog predsednika Donalda Trampa dostigli su istorijske razmere, dok milioni ljudi izlaze na ulice širom Sjedinjenih Američkih Država i sveta, izražavajući nezadovoljstvo njegovom politikom, ratom sa Iranom i sve većim pritiskom na demokratske institucije.

U subotu su demonstranti ispunili više od 3.300 lokacija u svih 50 američkih saveznih država, u okviru pokreta „No Kings“ („Bez kraljeva“), koji je opisan kao nenasilni otpor onome što organizatori vide kao autoritarno upravljanje iz Bele kuće. Istovremeno, protesti su održani i u najmanje 15 zemalja, od Evrope do Azije i Australije, čime je ovaj talas nezadovoljstva dobio globalni karakter. Od velikih metropola do malih gradova i konzervativnih sredina, građani su