U Kuli do 18 sati na glasanje izašlo 67 odsto, u Sevojnu 71: Objavljeni novi podaci o izlaznosti na lokalnim izborima

Opštinska izborna komisija u Kuli saopštila je danas da je do 18 sati glasalo 67,64 odsto birača, dok je odziv birača u Sevojnu čak 73,1 odsto.

Sve informacije o današnjem izbornom dana u 10 gradova i opština pratite u našem blogu uživo. U Knjaževcu je do 18 sati glasalo 62,37 odsto, u Lučanima 71,24 odsto, a u Bajinoj Bašti 71 odsto građana s pravom glasa, pokazuju podaci opštinskih izbornih komisija koje prenosi RTS. U Kladovu je glasalo 50,40 odsto, Smederevskoj Palanci 58 odsto, a u Aranđelovcu 63,12 odsto birača.