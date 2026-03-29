Univerzitet u Beogradu: Tabloidi i vlast smrt studentkinje pretvorili u hajku na akademsku zajednicu

Rektorski kolegijum i dekani fakulteta Univerziteta u Beogradu osudili su večeras to što su pojedini tabloidni mediji i predstavnici vlasti smrt studentkinje Filozofskog fakulteta pretvorili u povod za besomučnu hajku na dekana Filozofskog fakulteta Danijela Sinanija, rektora Univerziteta Vladana Đokića i akademsku zajednicu u celini.

"Niko nema pravo da, kršeći zakone i etičke principe, sudi i presuđuje u televizijskim studijima i na društvenim mrežama, na temelju neistinitih informacija, kleveta i nestručnih i zlonamernih tumačenja", naveli su oni u saopštenju objavljenom na društvenoj mreži Instagram. Dodali su da Univerzitet u Beogradu pruža podršku kolegama u odbrani njihovog prava na istinu, pravdu, dostojanstvo i poštovanje načela vladavine prava. "Od svih aktera javnog života zahtevamo