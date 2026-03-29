Arakči: Hvala Azerbejdžanu na humanitarnoj pomoći

Preko Azerbejdžana u Iran stiže i humanitarna pomoć iz drugih zemlja

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči zahvalio je danas Azerbejdžanu na slanju humanitarne pomoći njegovoj zemlji. "Izražavam zahvalnost Vladi i narodu Azerbejdžana na pruženoj humanitarnoj pomoći, kao i na uslovima stvorenim za isporuku pomoći iz drugih zemalja", naveo je Arakči u objavi na društvenim mrežama, prenela je Al Džazira. Arakči je naveo da pomoć Iranu u ovim teškim danima predstavlja doprinos zajedničkoj kulturi koja ujedinjuje narode Irana i