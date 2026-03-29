Napadnuto 11.000 meta u Iranu, uz više od 11.000 borbenih letova

Uništeno 150 iranskih brodova

Američke snage napale se od početka rata sa Iranom više od 11.000 meta i izvele više od 11.000 borbenih letova, saopštila je danas američka Centralna komanda (CENTCOM). U objavi na platformi X, CENTCOM navodi i da su američke snage oštetile ili uništile više od 150 iranskih brodova. Ističe se da američke snage žele da u napadima "demontiraju bezbednosni aparat iranskog režima", kao i da se prvenstveno gađaju lokacije koje predstavljaju neposrednu pretnju.