PVO odbrana UAE-a oborila 16 iranskih balističkih raketa

Od početka iranskih napada, PVO odbrana UAE je neutralisala 414 balističkih raketa

Protivvazduhoplovna odbrana UAE je danas presrela 16 balističkih raketa i 42 bespilotne letelice lansirane iz Irana, saopštilo je ministarstvo odbrane UAE. Od početka iranskih napada, PVO odbrana UAE je neutralisala 414 balističkih raketa, 15 krstarećih raketa i 1.914 bespilotnih letelica, prema saopštenju, prenosi agencija „WAMˮ. U napadima su poginula dva pripadnika oružanih snaga i jedan marokanski civil koga su angažovale oružane snage, kao i osam civila,