Ruske snage oborile 31 dron u Lenjingradskoj oblasti

Izbio požar u luci Ust-Luga

SANKT PETERBURG- Snage protivvazdušne odbrane Rusije oborile su 31 dron od početka napada ovog dana na Lenjingradsku oblast, a spasioci gase požar u luci Ust-Luga. „Od napada na Lenjingradsku oblast 29. marta, uništena je 31 bespilotna letelica. Spasioci rade na gašenju požara u luci Ust-Luga", saošptio je regionalni guverner Aleksandar Drozdenko na platformi MAX, prenosi RIA Novosti. Ranije ove sedmice, u četvrtak, ukrajinski mediji preneli su da je u