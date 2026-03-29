Zamenik predsednika ruskog Saveta bezbednosti Dmitrij Medvedev izjavio je danas da ponuda predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog da pomogne zemljama Bliskog istoka, koje nisu uspele da zaštite čak ni američke baze raspoređene na njihovoj teritoriji, deluje apsurdno i nerealno.

„Smešno je gledati kako zeleni insekt skače po zemljama (Persijskog) Zaliva i nudi zaštitu od dronova. To je apsurdno", ocenio je Medvedev, prenosi TASS. Medvedev je ukazao da američke baze u zemljama Persijskog zaliva nisu uspele da zaštite svoje saveznike. „Američke baze njihovih saveznika nisu bile u stanju da ih zaštite, ali država koja nestaje je navodno spremna i 'zna kako'", rekao je Medvedev aludirajući na Ukrajinu, u video-poruci objavljenoj na kanalu