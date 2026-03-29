Medvedev o "ukrajinskoj pomoći na Bliskom istoku": Smešno je gledati "zelenog insekta" - Amerikanci nisu bezbedni ni u Ukrajini!

Pravda pre 4 sati  |  Tanjug
Medvedev o "ukrajinskoj pomoći na Bliskom istoku": Smešno je gledati "zelenog insekta" - Amerikanci nisu bezbedni ni u…

Zamenik predsednika ruskog Saveta bezbednosti Dmitrij Medvedev izjavio je danas da ponuda predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog da pomogne zemljama Bliskog istoka, koje nisu uspele da zaštite čak ni američke baze raspoređene na njihovoj teritoriji, deluje apsurdno i nerealno.

„Smešno je gledati kako zeleni insekt skače po zemljama (Persijskog) Zaliva i nudi zaštitu od dronova. To je apsurdno", ocenio je Medvedev, prenosi TASS. Medvedev je ukazao da američke baze u zemljama Persijskog zaliva nisu uspele da zaštite svoje saveznike. „Američke baze njihovih saveznika nisu bile u stanju da ih zaštite, ali država koja nestaje je navodno spremna i 'zna kako'", rekao je Medvedev aludirajući na Ukrajinu, u video-poruci objavljenoj na kanalu
Povezane vesti »

Premijer Slovačke preti da će blokirati naredni evropski paket sankcija Rusiji

Premijer Slovačke preti da će blokirati naredni evropski paket sankcija Rusiji

NIN pre 3 sata
Zelenski: Ukrajina je spremna za mirovne pregovore bilo gde osim u Rusiji i Belorusiji

Zelenski: Ukrajina je spremna za mirovne pregovore bilo gde osim u Rusiji i Belorusiji

Insajder pre 4 sati
UKRAJINSKA KRIZA: Zelenski:Ukrajina je spremna za mirovne pregovore bilo gde osim u Rusiji i Belorusiji

UKRAJINSKA KRIZA: Zelenski:Ukrajina je spremna za mirovne pregovore bilo gde osim u Rusiji i Belorusiji

RTV pre 4 sati
Putinov savetnik: SAD iznele zanimljive predloge o Ukrajini

Putinov savetnik: SAD iznele zanimljive predloge o Ukrajini

NIN pre 4 sati
"Nama preteće pismo iz Brisela, a Ukrajini puno ljubavi" Zemlja EU preti da će da blokira 20. paket sankcija Rusiji!

"Nama preteće pismo iz Brisela, a Ukrajini puno ljubavi" Zemlja EU preti da će da blokira 20. paket sankcija Rusiji!

Kurir pre 4 sati
"Čini mi se da bi Amerikanci mogli zaista da izvrše pritisak na Kijev" Putinov pomoćnik: Možda ću otkriti tajnu, ali pozivamo…

"Čini mi se da bi Amerikanci mogli zaista da izvrše pritisak na Kijev" Putinov pomoćnik: Možda ću otkriti tajnu, ali pozivamo američke kolege

Kurir pre 3 sata
Ušakov: SAD da izvrše pritisak na Kijev; Sijarto: Umešanost Ukrajine u mađarske izbore sve očiglednija

Ušakov: SAD da izvrše pritisak na Kijev; Sijarto: Umešanost Ukrajine u mađarske izbore sve očiglednija

RTS pre 4 sati
Povezane vesti »

Ekonomija, najnovije vesti »

Jedna greška može zauvek da smanji penziju: Evo šta moraju da provere rođeni između 1960. i 1970. godine

Jedna greška može zauvek da smanji penziju: Evo šta moraju da provere rođeni između 1960. i 1970. godine

Blic pre 3 sata
Na delu obilaznice oko Beograda od 1. aprila obavezni TAG uređaji za kamione

Na delu obilaznice oko Beograda od 1. aprila obavezni TAG uređaji za kamione

Danas pre 5 sati
Vučić: "Očekuju nas važni razgovori o gasnom aranžmanu"

Vučić: "Očekuju nas važni razgovori o gasnom aranžmanu"

B92 pre 2 minuta
Cene plastike porasle zbog poskupljenja nafte

Cene plastike porasle zbog poskupljenja nafte

Radio 021 pre 57 minuta
Zaobišli Ormuski moreuz - stiže nafta: Država našla alternativnu rutu

Zaobišli Ormuski moreuz - stiže nafta: Država našla alternativnu rutu

B92 pre 1 sat